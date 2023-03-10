Американские интеллектуалы догадываются о поражении Украины – активист Евромайдана

В среде интеллектуальной и политической элиты США всё больший вес набирает «влиятельное течение», сомневающееся в победе Украины и выступающее за сворачивание помощи Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады пяти созывов, активный майданщик и командир бригады уличных боевиков-националистов Тарас Стецькив.

«В американском политикуме, и среди американских интеллектуалов существует достаточно влиятельное течение, которое сомневается, что Украина военным путем победит Россию, даже если Америка даст все то, что Украина просит... И эти люди соответствующим образом выступают в американской прессе, пишут аналитические доклады – это не только Rand Corporation, много есть и других аналитических центров, которые обслуживают Госдеп, и они говорят, что не может Украина победить», – приводит слова Стецькива «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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