Евросоюз исчерпал предел санкций против России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«С точки зрения антироссийских санкций остается сделать немного, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку Киеву. Было бы странно, что через год после начала вторжения останется гораздо больше вариантов для нас... Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными – возможно иногда слишком поэтапными», – сказал Боррель.

Он добавил, что «ответственность Европы» теперь заключается в «поддержке и предоставлении оружия Украине».

Симферополь, Валентин Карамазов

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