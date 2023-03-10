Киев приказал возводить оборонительные укрепления за пределами Донбасса

На заседании украинского правительства сегодня было принято решение о срочном строительстве военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны «в отдельных областях», где до сих пор не было активных боевых действий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, работы будут проводиться «с использованием средств по соответствующей программе Минобороны».

«Это должно обеспечить оперативное строительство фортификационных сооружений для оборонных нужд там, где это необходимо», – добавил Шмыгаль.

Симферополь, Валентин Карамазов

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