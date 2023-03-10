«Украинцы точно этого не делали» – Зеленскому не понравилась версия о причастности «проукраинской группировки» к подрыву СП-2

Президент Украины прокомментировал информационные вбросы западных СМИ о том, что некая «проукраиская группировка» причастна к взрывам на «Северных потоках».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», его заявление с опровержением прозвучало во время пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин в Киеве.

Зеленский считает, что «подобного рода материалы играют на руку РФ и публикуются с целью замедлить поддержку Украины».

«Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа делают такие шаги...А с другой стороны, такие страны делают обходы санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов... Я бы обращал на это внимание и анализировал, для кого это нужно. Украинцы точно этого не делали. И это самое главное», – высказался Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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