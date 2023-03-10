В Черном море произошло новое землетрясение

В Черном море произошло очередное землетрясение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», толчки магнитудой 4,1 балла зафиксированы минувшей ночью Евразийским средиземноморским сейсмическим центром.

Гипоцентр располагался на глубине 10 км на расстоянии 108 км к северо-востоку от турецкого города-курорта Самсун.

Эксперты считают, что в Крыму причин для беспокойства нет.

Предвестником катастрофы считается ситуация, когда фиксируется сразу множество толчков в течение суток и их эпицентры выстраиваются в определенном порядке.

В Черном море ситуация пока другая.

Симферополь, Лиана Макоба

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