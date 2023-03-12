Зеленский разрешил выпивать всем жителям части Херсонской области, оккупированной Киевом

В оккупированной киевским режимом части Херсонской области на один месяц отменят связанный с военным положением «сухой закон», чтобы «помочь восстановлению экономики региона».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил назначенный Зеленским «губернатор» Александр Прокудин.

«С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10.00 до 15.00. Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов – под запретом», – добавил Прокудин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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