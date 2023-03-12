В немецком баре сломали челюсть ВСУшнику за появление в военной форме

В Германии охранник гостиницы избил украинского военнослужащего, который пришел в бар в форме ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк.

При этом дипломат утверждает, что охранник являлся кавказцем.

«По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в униформе в бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны отеля о несоответствии дресс-коду, произошла языковая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны, представителя народов Кавказа, вывести нашего бойца. В результате драки у нашего гражданина перелом челюсти и сотрясение мозга. Полицией зафиксирован этот факт», – рассказал Костюк.

Сейчас консульство пытается получить в полиции видеозаписи из бара, где произошел инцидент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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