ВСУ почувствовали на себе, на каком направлении ВС РФ не жалеют снарядов

Россия сосредоточила «наиболее мощную и профессиональную армию» на Лимано-Купянском направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Он добавил, что на этом направлении фиксируется самое большое количество артиллерийских обстрелов.

«Они пытаются проводить атакующие действия ежесуточно последние недели. Уже несколько недель подряд это направление является лидером по артиллерийским обстрелам и обстрелам из реактивных систем залпового огня. В частности, за эти сутки было 414 обстрелов и 12 боевых столкновений», – сказал Череватый.

Симферополь, Валентин Карамазов

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