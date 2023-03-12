«На Западе уже понимают» – в Киеве сомневаются, что Украина выдержит «войну на истощение»

Украина воюет чужим оружием, оплаченным чужими деньгами. Украинская экономика влачит жалкое существование за счёт западных кредитов. Всё это не может продолжаться долго.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким мнением в Киеве выступил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Это война на истощение. На Западе есть точка зрения, как они подчеркивают, что Украина это тоже понимает, что Путин может вдолгую воевать, а Украина вдолгую воевать – не может. И Запад не знает, получится вдолгую ему помогать так, как он помогает сейчас, фактически содержа государственный бюджет Украины за счет европейских и западных налогоплательщиков», – отметил эксперт.

«Если продолжается – будут раз в месяц стрелять «Калибрами», «Кинжалами», «Шахедами», еще какими-то вещами, бить по нашему ВПК, по нашей экономике, потому что электроэнергетику выбивают, значит, промышленные предприятия и бизнес не получают электроэнергию. Мы долго будем жить, когда у нас экономика будет на одну треть работать? А нам пока же это компенсируется западной помощью, а долго они будут это давать?», – задался вопросом Карасёв.

Симферополь, Валентин Карамазов

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