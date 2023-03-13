В России разработали прибор для бесконтактного мониторинга жизненно важных показателей человека

В Севастополе разработали программное обеспечение для прибора, позволяющего бесконтактно измерять пульс и частоту дыхания.
Как сообщили РИА «Новый День» в СевГУ, прибор излучает радиоволны, которые, отражаясь от тела человека, принимаются радиолокатором, специальное оборудование обрабатывает сигнал и выдает нужную медикам информацию.
Радиус работы прибора – до 2,5 метров. Одежда и прочие материалы сигнал не искажают и на точность информации не влияют.
Поскольку импульсы излучаются постоянно, врачи могут наблюдать за динамикой состояния пациентов непрерывно. При этом, один прибор может «сканировать» сразу несколько человек.
Подобное оборудование предназначается для больниц. В первую очередь – реанимационных и родильных отделений. Приборы будут подключаться к единой системе мониторинга, и в случае ухудшения ситуации сигнал будет передаваться на сестринский пост или врачу.
Сейчас ученые разрабатывают программное обеспечение для серверов, которым предстоит накапливать и мониторить показания датчиков в больничной системе.
Потом начнется изготовление и испытание опытных образцов.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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