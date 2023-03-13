Севастополь стал в России лидером по приросту кредиторской задолженности населения

Крым и Севастополь вошли в пятерку регионов России с самой низкой закредитованностью населения. Исследование проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние пять лет долги населения России перед банками удвоились. По оценкам экспертов РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 31,2 тысячи рублей и достиг 361 тысячи.

Самой закредитованной остается Калмыкия, где среднедушевой долг по банковским кредитам превышает сумму годовой зарплаты.

Лидером среди наименее закредитованных регионов является Ингушетия: там долг составляет всего 12,2% от средней годовой зарплаты.

На втором месте Дагестан, на третьем Чечня.

Крым с показателем 25,7% расположился на четвертой строчке: объем задолженности перед банками на одного человека на начало 2023 года составляла в среднем 111,1 тысячу рублей, за год она выросла на 13,1 тысячи.

В Севастополе кредитный долг на каждого горожанина вырос на 21,5 тысячи рублей и превысил 130 тысяч. С показателем закредитованности

29,4% город расположился на пятой строчке рейтинга.

Низкие показатели в этих двух регионах эксперты объясняют эффектом низкой базы и тем, что на полуострове очень мало банков.

При этом Севастополь стал в России лидером по приросту задолженности – этот показатель вырос на 20%. Еще в 5 регионах рост превысил 15%.

Симферополь, Лиана Макоба

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