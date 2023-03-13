В Крыму школьник на ходу выпал из автобуса

В Керчи школьник выпал из автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, инцидент произошел сегодня утром. 12-летний мальчик ехал в автобусе марки «Рута» по маршруту №24. Около 7:25 на кольце в районе автовокзала ребенок вывалился из автобуса и получил травму. Школьника госпитализировали.

Сейчас в случившемся разбираются полиция и прокуратура. В числе прочего проверяют соблюдение перевозчиком требований безопасности при оказании транспортных услуг.

Керчь, Лиана Макоба

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