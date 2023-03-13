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Понедельник, 13 марта 2023, 16:00 мск

Новости Крым

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В Крым идет весеннее тепло

В Крым идет тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ближайшие две ночи столбики термометров еще будут опускать ниже нулевых отметок. Но уже днем в среду воздух на полуострове прогреется до +18 градусов, а со следующей ночи показатели прочно обоснуются в плюсовой зоне.

Такая погода продержится минимум до конца рабочей недели.

В пятницу могут пойти дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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