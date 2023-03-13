В январе Киев был в шаге от полной эвакуации – Кличко

В январе 2023 года во всём Киеве могли объявить эвакуацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением в интервью немецкой RND выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Самый тяжелый блэкаут продолжался 14 часов. Не было света, воды, отопления. К счастью, погода была мягкой», – сказал он и добавил, что помогла также «работа украинской ПВО».

По словам Кличко, Киев прошел зиму «благодаря круглосуточной работе энергетиков, коммунальщиков и защите неба немецкой системой ПВО Iris-T».

Ометим, что во всех своих отчётах по итогам воздушных тревог Виталий Кличко уверял, что сбито до 90% российских ракет или дронов-камикадзе, даже тогда, когда МО РФ официально заявляло, что удары по Киеву не наносились.

Симферополь, Валентин Карамазов

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