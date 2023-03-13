Грузоперевозчики новых российских территорий столкнулись с серьезной проблемой – их транспорт не соответствует законодательству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине разрешенная общая длина автопоезда составляет 22 метра в России – 20 метров.

В итоге грузоперевозчикам из новых регионов приходится платить за лишние сантиметры транспортных средств, которые они приобретали в украинский период.

«Машина чуть шире, длиннее – запрет эксплуатации, штрафстоянка до устранения нарушения, – комментирует ситуацию председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. – Под устранением подразумевается отпилить кусок автомобиля до нужного габарита».

К своему комментарию Цуркин приложил фото, запечатлевшее, как сотрудники Крымского управления Ространснадзора измеряют автомобиль, оказавшийся на 1,5 метра длиннее и 2 сантиметра шире нормы.

Отметим, что размер штрафа за превышение допустимых габаритов для владельца автомобиля весьма значительный и зависит от величины превышения: за лишние 10 см придется заплатить от 100 до 150 тысяч рублей, за превышение от 10 до 20 см – до 300 тысяч, от 20 до 50 – до 400 тысяч, больше 50 – до 500 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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