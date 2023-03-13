Украина вышла на третье место в мире по импорту оружия

Украина стала третьим в мире импортером оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие данные по результатам 2022 года приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира.

Крупнейшими поставщиками вооружения Украине стали США (35% импорта), Польша (17%), Германия (11%), Британия (10%) и Чехия (4,4%).

Опередили Украину только Катар и Индия. Однако, в отличие от этих стран, Незалежная практически все вооружения получает либо даром, либо в кредит.

Кроме того, львиная доля поставляемого оружия перенаправляется на чёрный рынок для третьих стран.

Симферополь, Валентин Карамазов

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