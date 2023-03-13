«Не хотим оставлять здесь кишки» – Луценко рассказал о моральном духе ВСУ в Бахмуте

Тяжелейшая боевая обстановка для ВСУ в Бахмуте (Артёмовск) усугубляется ежедневно поступающей информацией из тыла о кумовстве, воровстве и коррупции на Украине. Военнослужащие теряют волю к сопротивлению «в два раза быстрее».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил вернувшийся с передовой в Артёмовске экс-генпрокурор Украины и бывший глава МВД Юрий Луценко.

По его словам, последней каплей стало нашумевшее известие о продаже втридорога яиц для армии и поездка на отдых в Таиланд депутата Верховной рады и ресторатора Николая Тищенко.

«Наибольший удар по хлопцам в окопах нанесла публичная информация о яйцах за 17 гривен и Тищенко в Тайланде. Хотите правду? После этого русские из ЧВК «Вагнер» начали вдвое быстрее захватывать наши взводные опорные пункты. Потому что любой нормальный человек начал спрашивать себя, почему я должен бросить здесь свои кишки в грязи Бахмута, а Тищенко – там. А яйца по 17? А миллионы гривен из дивана замминистра обороны не получили даже уголовного подозрения...», – негодовал он.

«А я знал это наперёд, и знаю столько, сколько лучше никому не знать. И чтобы об этом не говорить во время войны, потому что во время войны об этом не нужно говорить, я пошёл на войну», – приводит слова Луценко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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