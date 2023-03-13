В Крыму от памятника природы оставили одни пеньки

В Симферополе от памятника природы оставили одни пеньки. Горожане переживают, что спасти его не удастся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во дворе дома №30 по улице Фрунзе растет пятиствольный каштан. Его посадил в 1829 году врач Федор Мильгаузен, у которого во время пребывания в Крыму, лечился Пушкин.

Согласно легенде, Мильгаузен положил в одну лунку 7 ядрышек каштана. Взошли 5, в последствии они образовали единый ствол. Дерево обладает статусом особо охраняемой природной территории регионального значения, охрану должна обеспечивать администрация Симферополя.

Недавно специалисты ГАУ РК «Управление ООПТ Крыма» вместе с сотрудниками лаборатории дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры Никитского ботанического сада провели диагностику дерева.

«В результате проведенной диагностики установлено неудовлетворительное состояние памятника природы, а именно – разрушение более чем на 80% основания ствола, а также деструкции содоминантных стволов вследствие ксилотрофных грибков», – цитирует ForPost представителей минприроды.

Министерство обратилось в администрацию Симферополя с просьбой принять меры «по предотвращению возникновения угрозы». Чиновники меры приняли: поручили обрезать дерево. Рабочие поручение выполнили более чем усердно: от памятника природы остались 5 пеньков.

Отметим, что при санитарной обрезке деревьев нельзя удалять все ветки – только больные и сухие. Если обрезать всё, дерево может после «лечения» не оправиться.

Симферополь, Лиана Макоба

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