Чистоту и красоту крымской столицы доверили доставщику еды

Глава Крыма Сергей Аксенов определил единственного подрядчика по уборке и благоустройству Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отвечать за чистоту и красоту будет ИП Айдера Мамбетова. Основной вид деятельности этого предпринимателя «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.10)".

«В рамках первого этапа ИПшник получит 100 миллионов рублей, вторым этапом станут 48 миллионов, – пишет telegram-канал ЧКХ. – Чем займется МБУ «Город», накаченное сотнями миллионов и техникой, – вопрос открытый».

Симферополь, Олег Яковенко

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