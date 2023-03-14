В Крыму могут возникнуть проблемы на одной из самых туристических дорог

В Крыму решили отремонтировать одну из самых туристических дорог.
Как передает коррсепондент РИА «Новый День», служба автомобильных дорог Крыма сообщила о начале реконструкции Южнобережного шоссе.
Работы будут производится на участке от Алушты до Массандры. В связи с этим автомобилистов предупреждают о возможных неудобствах:
«В процессе выполнения работ схема организации дорожного движения на участке ремонта может корректироваться, возможны временные ограничения движения по полосам», – уточнили в САД.
Реконструкция продлится до конца 2024 года. На эти цели выделено более 9,6 млрд рублей.
Жители Крыма возмущаются: одну из самых напряженных дорог начали ремонтировать перед туристическим сезоном.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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