В Симферополе произошел крупный пожар в складском помещении.
Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РФ, возгорание произошло ночью, огонь охватил около 1 тысячи квадратных метров. В тушении пожара принимали участие около 30 человек и семь единиц техники.
Огонь удалось локализовать к 7:30.
«Пострадавших нет», – уточнили в ведомстве.
Адрес места происшествия и причины пожара не сообщаются.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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