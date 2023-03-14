В Симферополе произошел крупный пожар в складском помещении.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РФ, возгорание произошло ночью, огонь охватил около 1 тысячи квадратных метров. В тушении пожара принимали участие около 30 человек и семь единиц техники.

Огонь удалось локализовать к 7:30.

«Пострадавших нет», – уточнили в ведомстве.

Адрес места происшествия и причины пожара не сообщаются.

Симферополь, Лиана Макоба

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