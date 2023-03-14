Турецкие бизнесмены недовольны антикрымскими санкциями

Турецкие бизнесмены хотят возобновить торговые отношения с Крымом. Об этом заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», турецкий бизнес оценивает свои убытки из-за антикрымских санкций в 300 млн долларов. Особенно пострадали компании, расположенные в городах на черноморском побережье, развивавшие торговые связи благодаря паромному сообщению.

Бизнесмены прорабатывали новые планы возобновления паромного сообщения с Крымом, однако события на Украине внесли свои коррективы.

«Мы провели переговоры с Торгово-промышленной палатой Трабзона и деловыми людьми крупных городов Черноморского побережья о возобновлении паромов. Мы связались с властями, которые разрешат этот вопрос. Мы видели, что все стороны очень надеялись, – цитирует Селя РИА Новости. – Однако риски, связанные с текущими событиями на Украине, необходимо устранять. Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы».

Симферополь, Лиана Макоба

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