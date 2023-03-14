В Севастополе уничтожили архитектурный памятник федерального значения

В Севастополе уничтожили архитектурный памятник.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по РК и Севастополю, местный житель арендовал, а затем выкупил земельный участок, на котором начал строить дом.

Но оказалось, что стройка развернулась в границах выявленного объекта археологического наследия «Усадьба с винодельней» (Севастополь, Монастырская балка, северо-восточный склон).

Объект датируется IV веком до н.э. – I веком н.э., представляет историко-культурную ценность и включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия федерального значения.

В ФСБ заявляют, что в ходе строительства уничтожен сопутствующий памятнику культурный слой, содержащий уникальную историческую информацию».

Специалисты ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» подтвердили, что действия севастопольца привели к частичному уничтожению объекта и причинили ему невосполнимый ущерб.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Кто продал севастопольцу участок, расположенный в переделах исторического памятника федерального значения, не уточняется.

Севастополь, Лиана Макоба

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