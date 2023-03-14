Собственность украинцев, национализированную в Крыму, начали готовить к продаже

Продажу национализированных объектов в Крыму планируют начать в июне. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», в республике национализировали около 500 объектов, принадлежавших гражданам Украины и других недружественных стран. Теперь их готовят к продаже.

«Как только завершится подготовительная работа, национализированные объекты будут проданы на торгах, – уточнил Аксенов. – Продажи планируется начать уже в июне. Некоторые объекты останутся в собственности нашей республики. Например, ранее национализированный Бахчисарайский цементный завод.

В отношении российских граждан процедура национализации не применяется и применяться не может. Однако считаю, тот, кто выступает против России каким бы то ни было образом, зарабатывать на территории Республики Крым не должен.

Новым субъектам России, скорее всего, тоже придется столкнуться с вопросом национализации в будущем. У губернаторов и местных органов власти должны быть все полномочия для решения спорных вопросов, которые не попадают под прямое действие федеральных законов. От скорости принятия подобных решений зависит то, насколько успешно будет проделана эта работа».

Отметим, сейчас готовится новый перечень для национализации.

Симферополь, Лиана Макоба

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