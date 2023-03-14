Украинских специалистов отправили производить танковые снаряды «в страну НАТО»

Украина начала «собственное производство» 125-мм снарядов для танков, однако производственные мощности размещаются «в одной из стран НАТО».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает «Укроборонпром».

«Из соображений безопасности производство вынесено за пределы страны, однако в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и т.д», – говорится в заявлении.

В концерне отметили, что уже поставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80.

Симферополь, Валентин Карамазов

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