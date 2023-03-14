Польша активно восстанавливает украинскую инфраструктуру

Украина и Польша подпишут соглашение об углублении сотрудничества в сфере энергетики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Rzeczpospolita.

Договор заключат 15 марта операторы сетей электро-, газо- и нефтепередачи с участием представителей правительств обеих стран.

«Уже почти год польские операторы помогают своим украинским коллегам «Укрэнерго», «Укртрансгаз» и «Укртранснефть» управлять электрическими, газовыми и нефтяными сетями в условиях войны», – отмечает издание.

Также польские компании предоставляют оборудование для восстановления разрушенных ракетными ударами объектов инфраструктуры.

Симферополь, Валентин Карамазов

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