российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 марта 2023, 15:47 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Польша активно восстанавливает украинскую инфраструктуру

Архив, фото: «Укрэнерго»

Украина и Польша подпишут соглашение об углублении сотрудничества в сфере энергетики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Rzeczpospolita.

Договор заключат 15 марта операторы сетей электро-, газо- и нефтепередачи с участием представителей правительств обеих стран.

«Уже почти год польские операторы помогают своим украинским коллегам «Укрэнерго», «Укртрансгаз» и «Укртранснефть» управлять электрическими, газовыми и нефтяными сетями в условиях войны», – отмечает издание.

Также польские компании предоставляют оборудование для восстановления разрушенных ракетными ударами объектов инфраструктуры.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Экономика,