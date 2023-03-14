Студенты СевГУ похитили человека и пытались «выбить» из него полмиллиона рублей за проигрыш на тотализаторе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», четверо студентов Института ядерной энергетики и промышленности Сев ГУ решили заработать по-быстрому. Обратились к капперу, чтобы гарантированно поставить на победителя. За услуги профессионала заплатили 65 тысяч рублей. Но ставка не сыграла.
Обиженные студенты затолкали советчика в багажник легкового автомобиля, увезли в лес, избили и вынудили написать расписку. «После подъехали к микрозайму «Выручай деньги», – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Сделку по обмену 500 тысяч на свободу прервали правоохранители». Оказалось, похищенный успел сообщить жене и указать геолокацию.
Студентов арестовали и возбудили уголовное дело о похищении.
Севастополь, Олег Яковенко
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