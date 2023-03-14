На Украине военным опять втюхивают продукты по сильно завышенным ценам

На Украине обнаружили новые факты завышения цен на продукты питания для ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военные передали СМИ фотографию накладной, согласно которой одна из украинских воинских частей получает яблоки по цене 51 гривна за килограмм, хотя в магазинах они стоят в два-три раза дешевле.

Такую цену на яблоки установил все тот же поставщик «Актив Компани», которая ранее «по ошибке» собиралась снабжать украинскую армию яйцами по цене в 2,5 раза выше, чем в супермаркете.

Ранее после скандала с закупками Минобороны опубликовало новые цены на продукты для военных. В этом документе, описывающем рацион ВСУ, обнаружились такие продукты как сыр моцарелла, кондитерские сливки, оливки, леденцы и варенье. Многие военные тоже удивились.

Киев, Платон Ефимчук

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