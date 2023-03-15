Fox News: Крым никогда не принадлежал Украине

На одном из основных информационных каналов США заявили, что Крым никогда не принадлежал Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ведущий Fox News Такер Карлсон считает, что единственным условием для разрешения украинского кризиса является сохранение Крымского полуострова и Донбасса в составе России.

«США должны просто сказать украинцам: «Давайте уже все проясним. Крыма вам не видать – это российский порт. Он никогда вам не принадлежал и не будет», – заявил политический обозреватель Fox News.

На прошлой неделе он разослал всем потенциальным кандидатам в президенты от республиканцев опросник об отношении к конфликту на Украине

«Бывший президент Дональд Трамп, который сейчас пока лидирует в гонке за номинацию у республиканцев, прислал нам большой и интересный ответ, – говорит Такер. – Россия никогда бы не атаковала Украину, если бы я был президентом, говорит Трамп. Никаких шансов на это. Трамп говорит, что он против смены режима в России, цитата: «Мы должны поддерживать смену режима в Соединенных Штатах, это гораздо важнее. Именно администрация Байдена втянула нас в этот бардак».

Аналогичной позиции придерживается губернатор Флориды Рон Десантис, считающийся главным соперником Трампа в борьбе за номинацию в президенты: «У США много важных национальных интересов: безопасность границ, боеготовность нашей армии, достижение энергетической безопасности. Дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией в этот перечень не входит».

Вопрос участия в российско-украинском конфликте может стать главной темой в борьбе за президентское кресло (очередные выборы должны состоятся в ноябре 2024 года. Например, среди сторонников Республиканской партии растет число тех, кто считает, что помощь США Украине чрезмерна. В 2022 году количество придерживающихся такой точки зрения выросло в 4,5 раза – с 9% до 40%.

Нью-Йорк, Олег Яковенко

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