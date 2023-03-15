В Крыму разрабатывают альтернативу антибиотикам

В Крыму ученые разрабатывают альтернативу антибиотикам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своих экспериментах сотрудники НИИ сельского хозяйства Крыма используют эфиромасличные культуры.

«Некоторые содержат до 70% эфирных масел: например, тимьян, чабер, душица, – рассказала заместитель директора по научной работе НИИ Людмила Радченко. – Мы проводим эксперименты: масла от этих культур и жмых добавляем в воду и корм животным. И у нас уже есть промежуточные результаты, которые показывают, что продуктивность животных увеличивается, они меньше болеют».

Особое внимание уделяется фитобиотикам – растениям, содержащим биологически активные вещества, работающим по принципу антибиотиков. В этой сфере НИИ сельского хозяйства работает совместно с медакадемией имени Георгиевского КФУ. Сейчас проводятся испытания на крысах и готовятся клинические испытания.

Подобные исследования проводят и в Никитском ботаническом саду, в частности изучают свойства мирта.

В Крыму достаточно много растений, содержащих фитонциды – вещества, убивающие микробы. Например, фитонциды сосны губительны для палочки Коха и для кишечной палочки, фитонциды тополя убивает микроб золотистого стафилококка. При этом фитобиотики безопасны для человека.

Симферополь, Лиана Макоба

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