Дети на коленях: в Крыму разгорелся очередной школьный скандал

В Керчи разгорелся скандал вокруг школы №11.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители учеников в соцсетях сообщили, что во время урока одна из учителей услышала в коридоре плач, вышла посмотреть, что происходит, и увидела, что мальчик в истерике стоит на коленях перед директором школы.

Отметим, что это был первый рабочий день нового руководителя образовательного учреждения.

Сейчас в инцидент разбираются администрация города, прокуратура и полиция.

В мэрии уже попытались смягчить ситуацию: «Имел место инцидент с двумя учениками 5 класса – обычное шкодничество. Учителем два этих ученика были выведены из класса. Учитывая возраст учеников, один из них очень эмоционально отнесся к замечанию преподавателя за удаление из класса, – заявил заместитель главы администрации Керчи Абдулла Базаков. – Это все происходило в коридоре. На этот шум среагировал вновь назначенный директор. Обратила внимание, вышла в коридор, попыталась успокоить детей. Но увидев нового руководителя ребенок совсем растерялся».

Чиновник утверждает, что коридоры школы оборудованы камерами наблюдения, записи которых в настоящее время проверяют в полиции и в прокуратуре.



Между тем, родители выдвигают нового директору и другие претензии: с ее появлением ввели строгий график прихода детей в школу:

«Пропускной режим организован следующим образом:

С 7:45 1 классы, с 8:00- 2,4 кл., с 8:10-5-11 классы. Предупреждаю, что охранник завтра в 8:35 закроет центральную калитку до перемены 2 урока и будет открывать на переменах. Одних детей (без записок) выпускать не будут, медсестра детей выводит.

Все металлические предметы (ключи, телефоны, линейки и т.д.) положить в отдельные пакеты, чтобы визуальный досмотр проходил быстро», – такое сообщение опубликовали в родительских чатах в минувший понедельник. Родителям не понравились ни жесткие временные рамки, ни досмотр детских вещей.

Керчь, Лиана Макоба

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