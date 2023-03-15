В Севастополе передали в суд дело экс-депутата ЗакСо, получившего взятку Porsche Cayenne

В Севастополе завершено расследование дела бывшего депутата Законодательного собрания Севастополя от ЛДПР (в 2014-2019 годах), экс-директора ГУП ООО «Управляющая компания» Севастополя Игоря Валиса.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополя, управление по расследованию особо важных дел установило, что в 2018 году ГУП «Управляющая компания» было реорганизовано в ООО «Управляющая компания».

«Зимой 2018 года представитель частной фирмы обратился к действующему на тот момент гендиректору ООО «УК» с предложением заключить на длительный период договор на уборку зданий и городских территорий, – рассказали в ведомстве. – Должностное лицо ответил согласием, но только при условии передачи ему в качестве взятки автомобиля Porsche Cayenne Turbo стоимостью почти 3 млн рублей, принадлежащий знакомому представителя фирмы, и денежных средств в размере 5% от суммы заключенного контракта по результатам приемки выполненных по нему работ (то есть – более 4,7 млн рублей)».

Ключи от машины гендиректору ООО «УК» передали на автомобильной стоянке на улице Пожарова. После чего руководитель «УК», не согласовывая с советом директоров крупную сделку, заключил от имени ООО с фирмой договор на уборку зданий и территорий на общую сумму стоимости работ более 94 млн рублей.

26 апреля 2022 года он получил часть требуемой взятки по итогам выполнения контракта, а затем его задержали.

В ходе следствия с целью возмещения причиненного ущерба на банковские счета и недвижимость обвиняемого наложен арест.

«В настоящее время расследование завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания и направления в суд», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Севастополь, Олег Яковенко

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