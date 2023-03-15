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Среда, 15 марта 2023, 15:26 мск

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На Украине задержали экс-сотрудника СБУ, предлагавшего коллегам уволиться

Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника, обвинив его в госизмене и дезертирстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина уволился из СБУ в начале 2022 года и уехал в одну из европейских стран. По версии СБУ, он обзванивал своих бывших коллег и предлагал покинуть службу, обещая, что с ними «все будет хорошо». А за отказ, якобы, угрожал обнародовать их персональные данные.

Обвиняемого задержали, когда он приехал на Украину.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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