На Украине задержали экс-сотрудника СБУ, предлагавшего коллегам уволиться

Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника, обвинив его в госизмене и дезертирстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина уволился из СБУ в начале 2022 года и уехал в одну из европейских стран. По версии СБУ, он обзванивал своих бывших коллег и предлагал покинуть службу, обещая, что с ними «все будет хорошо». А за отказ, якобы, угрожал обнародовать их персональные данные.

Обвиняемого задержали, когда он приехал на Украину.

Киев, Платон Ефимчук

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