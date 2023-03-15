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Среда, 15 марта 2023, 16:32 мск

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«Кинжалы – не шутка» – украинцев призвали терпеть воздушные тревоги после каждого взлёта МиГ-31

Фото: freepik.com

В военно-воздушных силах Украины назвали причины сегодняшних массовых воздушных тревог.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об их неизбежности рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

«Воздушные тревоги, связанные с МиГ-31, были частыми, но непродолжительными. Вероятно, это были тренировочные полеты или маневры. Однако пренебрегать угрозой ракеты «Кинжал», против которой ПВО Украины не имеет средств противодействия, никогда нельзя», – сказал Игнат в комментарии украинским СМИ.

Он добавил, что на юге россйские самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области, а на востоке «существовала угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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