Укранские потери за год в четыре раза превышают все потери ВСУ за предыдущие 8 лет конфликта в Донбассе, включая активную фазу боевых действий 2014-2015 годов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос.

«Посмотрите, сколько могил с флагами украинцев, которые погибли за Украину, прибавилось за этот год. На примере только города Хмельницкого, количество погибших с 2014 по 2022 годы – это было одно количество. А с 24 февраля прошлого года и по сегодняшний день – это в четыре раза больше. Вдумайтесь, какая высокая цена, это очень сложно воспринимать», – сказал он.

Кривонос добавил, что украинские власти запрещают делать репортажи с кладбищ, чтобы скрыть огромные потери.

«Почему вообще разговор об общенациональных военных кладбищах поднимается – действующая власть просто боится показать реальные потери. А надо понимать цену нашей независимости», – приводит его слова «ПолитНавигатор».

Отметим, что генерал сам на порядок приуменьшил потери, которые по самым скромным подсчётам выросли у ВСУ, минимум, в десять раз

Симферополь, Валентин Карамазов

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