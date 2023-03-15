«США мощно отомстят русским за сбитый беспилотник» – украинский военный эксперт

У США на румынских и итальянских базах находится множество БПЛА, подобных недавно сбитому лётчиками ВС РФ. Скоро они вылетят к крымским берегам «целым роем» в сопровождении истребителей НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, украинский военный эксперт Владислав Селезнев.

«Этот разведывательно-ударный дрон работает, в том числе, и в интересах украинской разведки, и достаточно тщательно следит за действиями путинских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя… Проблема для русских в том, что они таким образом открывают ящик Пандоры. У американцев много таких дронов. На территории Румынии есть формирование ВС США, в том числе авиационное крыло, которое может выполнять задачи по прикрытию действий разведывательно-ударных дронов», – уверяет эксперт.

«Пойдёт ли на такие действия американское командование в Европе – достоверно неизвестно. Но то, что ситуация имеет тенденции к обострению – мне очевидно», – приводит его слова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»