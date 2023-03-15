Строительством глэмпинга в обвалоопасной севастопольской бухте займется Росприроднадзор

Вопросом законности обустройства глэмпинга в севастопольской бухте Ласпи займется Росприроднадзор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», летом 2022 года ряд земельных участков Севастополя отдали в аренду частным лицам. Потом некоторые арендаторы выиграли гранты на возведение глэмпингов. В эту зону попала и бухта Ласпи.

Часть участков в Ласпи выделены там, где растут можжевельники, фисташки и другие краснокнижные растения. Кроме того, каркасные домики для туристов уже появились в обвалоопасной зоне в районе пляжа «Дельфин».

Севастопольцы возмутились.

Глава Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин заявил, что не допустит «возмутительных фактов» строительства технически опасных объектов и обещал в ближайшее время отправить на объект профильных инспекторов. Проверяющим предстоит проанализировать законность обустройства глэмпинга в бухте Ласпи.

По словам Закондырина, подобные случаи в России не редки, так как несовершенство законодательной базы оставляет лазейки для тех, кто желает что-нибудь построить в границах особо охраняемых территорий.

Однако допускать строительство в опасных зонах нельзя.

«Возмутительные факты, когда люди явно не понимают, где и что можно строить и что это технически может быть опасно для проживания их гостей, мы допускать не будем», – заверил председатель Общественного совета при Минприроды России.

Севастополь, Лиана Макоба

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