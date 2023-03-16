Украинцы стали активнее выводить деньги из страны

Украинцы начали активнее выводить деньги из страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году сумма отправленных населением за границу и потраченных там денег на 9,2% превысила сумму поступивших из-за границы средств.

По данным Национального банка в целом в страну в поступило 13 млрд долларов, что на 13,5% меньше, чем годом ранее (15,03 млрд). В НБУ уточнили, что учитывали поступившие в 2022 году средства из всех источников: от официальных каналов (банки, международные системы переводов, почта) до неофициальных источников (передача из рук в руки).

При этом только в мае-декабре 2022 года украинцы провели за границей карточных операций (рассчитались в различных организациях или сняли в банкоматах) на сумму около 10 млрд долларов (около 361,5 млрд гривен). Это в 7 раз больше аналогичного показателя 2021 года. При пересчете динамики на весь год, получается около 14 млрд долларов.

Любопытна статистика поступления переводов на Украину из-за границы: 23% от общей суммы пришло из Италии, 18% – из Израиля, 16% – из США, 7% – из Германии и 4% – из Польши.

Киев, Платон Ефимчук

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