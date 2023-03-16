В Крыму отмечают годовщину референдума, вернувшего полуостров в Россию

В Крыму отмечают день референдума 2014 года: 9 лет назад крымчане проголосовали за единство с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 марта 2014 года жителям полуострова предложили выбрать один из двух вариантов:

«Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?»

«Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Явка на референдум составила 83,1% в Республике Крым (тогда АРК) и 89,5% в Севастополе. За вхождение в состав России в качестве субъекта федерации проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.



«Подавляющее большинство избирателей – более 96% – отдали свой голос за воссоединение республики с Россией, за воплощение мечты, которой ждали долгие десятилетия, – заявил сегодня премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк. – Волеизъявление прошло демократично, в соответствии с Конституцией Крыма, Всеобщей декларацией прав человека и Уставом ООН, иными международными правовыми нормами».

Через 2 дня после референдума – 18 марта 2014 года – президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали договор о вхождении полуострова в состав России. Этот день в РК стал праздничным.

Так как в текущем году дата выпадает на субботу, выходной перенесли на ближайший понедельник – 20 марта.

Симферополь, Лиана Макоба

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