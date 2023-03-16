Севастополю за бюджетные миллионы «скостили» возраст

В Севастополе потратили бюджетные деньги на «омоложение» города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне Севастополь отметит 240-летие. К этому событию горд решили украсить. Например, на площади Восставших установили название и цифры, указывающие на возраст города – 239. Вроде бы все нормально, городу сейчас действительно 239, но уже через 3 месяца эти цифры станут неактуальны.

«С такими темпами сдачи объекта им надо будет заключать новый контракт на 58 миллионов рублей, чтобы актуализировать это визуальное решение», – пишут севастопольцы в соцсетях.

Севастополь, Лиана Макоба

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