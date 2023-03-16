Mash: Зеленский в разгар СВО исправно платит за квартиру в Ялте

Президент Украины Владимир Зеленский в разгар СВО исправно оплачивает коммунальные счета за свою ялтинскую квартиру.

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году жена будущего президента Елена Зеленская приобрела 130-метровый пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии (в 150 метрах от царского дворца). После перехода Крыма в состав России все права собственности, возникшие во время украинского периода полуострова, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ.

Так что вроде бы претензий к президентской чете быть не должно: сами они квартиру в российском правовом поле не оформляли, на территории полуострова с 2014 года не появлялись. Однако выяснилось, что Зеленские признали новые порядки в Крыму и стараются им соответствовать: все это время они исправно оплачивают коммунальные счета за свою крымскую недвижимость.

Правда, летом 2021 года платежи прекратились. По крайней мере, так утверждала украинский адвокат и общественник Татьяна Монтян в сентябре 2021 года.

Однако владельцы исправились и снова аккуратно гасят счета. Например, в декабре 2022 года Елена Зеленская перечислила коммунальщикам 100 тысяч рублей. Таким образом она погасила начисления за ноябрь и внесла предоплату на несколько месяцев вперед.

Сейчас, согласно документам, опубликованным telegram-каналом Mash, на коммунальном счете Зеленских осталось более 72 тысяч рублей при ежемесячном платеже в 11 тысяч рублей.

«Зеленские не появлялись в своей 150-метровой трёшке возле Ливадийского дворца с 2013-го. Экс-комик – жилец хоть и призрачный, но примерный. Чтобы не затопить соседей, попросил вахтёров чистить слив на балконе. И исправно раскошеливается на коммунальные платежи и членские взносы. В декабре, например, передал 100к через маму украинского депутата Виталия Хомутынника, – пишет Mash. – Сын посредницы – предприниматель, основатель и глава инвестиционного фонда Cascade Investment Fund, президент Всеукраинской федерации гольфа. В Ялте у него пять квартир и доверенность на приморское гнёздышко Зеленских, мать периодически приезжает с ревизией жилья. Неделю назад Аксёнов пообещал передать апартаменты малоимущим в рамках национализации. Глава Ялты Павленко уже приходила осмотреть пентхаус: там сейчас нет мебели и ремонт сделан не до конца».

Ялта, Мирослава Мельник

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