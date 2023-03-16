«Снаряжены по максимуму» – ВСУ заявляют о «нетипичном» поведении ЧФ РФ после падения американского БПЛА

Российский военный флот в Черном море действует сейчас «нетипично».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Объединённого командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

По ее словам, Черноморский флот РФ вывел 20 своих кораблей, среди которых есть ракетоносители и много вспомогательного флота.

«Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. Сейчас в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены. Они пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас. Возможно, это связано со сбитием американского беспилотника», – сказала Гуменюк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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