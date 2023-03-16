ВСУ перечислили типы российских ракет, которые «может сбивать украинская ПВО»

ПВО Украины в состоянии сбивать пять типов российских ракет, однако бессильна против семи видов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, Украина якобы может сбивать ракеты:

– «Калибр» (3М14) – крылатая ракета морского базирования;

– Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования;

– Р-500 (9М728) – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К (аналог «Калибра»);

– Х-59 – управляемая авиационная ракета «воздух-земля»;

– Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Украина не может сбивать ракеты:

– 9М723 – баллистическая ракета «Искандер-М»;

– 9М79М – ракета «Точки-У»;

– реактивные снаряды РСЗО;

– Х-22 – сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности;

– Р-800 – крылатая ракета берегового базирования «Оникс»;

– Х-47 – гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал»;

– Х-31П – авиационная противорадиолокационная ракета.

Симферополь, Валентин Карамазов

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