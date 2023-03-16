Крымчанин, находящийся в федеральном розыске, прятался в палатке на ЮБК

На Южном берегу Крыму задержали симферопольца, находящегося в федеральном розыске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 43-летний мужчина обвиняется по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Поскольку он скрылся от следствия, было возбуждено еще одно уголовное дело – по части 1 статьи 314 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от отбывания наказания).

Сотрудники ялтинского отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили, что в одном из лесных массивов в окрестностях Ялты в палатке живет мужчина. Подходящий для такого отдыха сезон еще не начался, поэтому они решили выяснить, почему человек живет в лесу. Однако тот попытался сбежать. Но не смог.

После того, как беглеца догнали, выяснилось, что он «находится в федеральном розыске как подозреваемый, скрывшийся от органов дознания по уголовному делу», сообщили в МВД РК.

«Туриста» передали следователям.

Ялта, Олег Яковенко

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