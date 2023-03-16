В Севастополе «накрыли» два подпольных казино

В Севастополе задержали группировку, занимающуюся организацией азартных игр.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, что в октябре 2022 года житель Чувашии организовал на территории Симферополя два подпольных казино. Для их работы он привлек еще 6 человек: своих земляков, а также жителей Республики Марий Эл и Красногвардейского района Крыма.

Подпольные клубы проработали несколько месяцев. Во время обысков в помещениях на улицах Залесской и Киевской оперативники изъяли компьютерное оборудование, с помощью которого осуществлялась игровая деятельность, деньги, бухгалтерские документы и журнал учета посетителей.

Всем семерым предъявлено обвинение в организации и проведении азартных игр группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере. Вину они признали.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения задержанным: организатору и инкассатору запретили определенные действия, остальные подписали уведомление о невыезде.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к нему», – добавили в ГСУ.

Севастополь, Олег Яковенко

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