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Четверг, 16 марта 2023, 19:14 мск

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Европейские страны боятся отдавать Украине арестованные российские ЗВР – Reuters

Фото: ec.europa.eu

Опасения союзников мешают Украине получить компенсацию в виде замороженных средств РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Нацбанка Украины.

Оказывается, многие европейские страны объясняют Киеву, что боятся небывалого юридического прецедента, который будет создан в случае передачи Украине арестованных российских средств в долларах и евро.

Для Украины «получение компенсации от России жизненно важно для её будущего», подчёркивает Reuters.

По словам замминистра юстиции Украины Ирины Мудрой, некоторые страны опасаются, что может быть создан такой прецедент, который обязательно затронет их иностранные активы.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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