Над Крымом сбили очередной беспилотник

Над Крымом сбили беспилотник. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.
«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных Сил. Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами», – написал глава РК в своем Telegram-канале.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня в Крыму отмечают 9 годовщину со дня реферндума, по итогам которого полуостров вернулся в состав России.
Саки, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube