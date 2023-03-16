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Четверг, 16 марта 2023, 20:54 мск

Новости Крым

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Над Крымом сбили очередной беспилотник

Над Крымом сбили беспилотник. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Сегодня в Сакском районе силами ПВО был сбит беспилотник ВСУ. Ситуация контролируется, Крым находится под надежной защитой наших Вооруженных Сил. Это еще раз доказывает правильность выбора, сделанного нами в 2014 году. Террористическое государство воюет террористическими методами», – написал глава РК в своем Telegram-канале.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в Крыму отмечают 9 годовщину со дня реферндума, по итогам которого полуостров вернулся в состав России.

Саки, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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