В США задумались о цене разведопераций у берегов Крыма

В США задались вопросом целесообразности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Черного моря.

Как уже сообщал «Новый День», утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был обнаружен БПЛА MQ-9, летевший в направлении государственной границы Российской Федерации.

В какой-то момент БПЛА потерял высоту и упал в море. Российские военные обнаружили аппарат на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине 850-900 метров. Сейчас решается вопрос об его подъеме.

CNN со ссылкой на источники в правительстве страны пишет, что после этого инцидента в Пентагоне задумались о стоимости и целесообразности подобных разведывательных операций, а также о снижении рисков военной конфронтации с Россией.

При этом США направили в тот же район Черного моря новый беспилотник, и в ближайшее время планируют запустить еще один.

По информации CNN эти БПЛА продолжат собирать данные, пока военное руководство страны проводит анализ случившегося, просчитывает общие затраты и выгоды от выполнения подобных миссий и сравнивает потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией.

Ряд высокопоставленных военных чиновников обеспокоены возможным ограничением маршрутов беспилотников, опасаясь, что это повлияет на сбор разведданных. Другие заявляют, что у США есть потенциальные альтернативы для сбора информации – например, как спутники-шпионы.

Вашингтон, Игорь Юров

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