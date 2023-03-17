В Крыму следователь во время допроса избила обвиняемого

Сотрудник полиции Симферопольского района Крыма во время допроса избила подозреваемого.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 28 февраля текущего года женщина-следователь в служебном кабинете беседовала с 28-летним мужчиной, обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. Разговор явно не заладился, и следователь несколько раз ударила обвиняемого стеклянной бутылкой.

После допроса мужчина обратился в больницу, медики зафиксировали телесные повреждения в области головы и предплечья.

«Сотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю на основании материалов, поступивших из подразделения собственной безопасности МВД по Республике Крым, проводят процессуальную проверку по факту нанесения следователем следственного отдела ОМВД России по Симферопольскому району телесных повреждений подследственному. Проверка проводится на предмет наличия в действиях сотрудника полиции признаков преступления, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий с применением насилия», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время организована судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда, опрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия.

Симферополь, Олег Яковенко

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