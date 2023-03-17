ООН признала расстрел российских военнопленных военным преступлением

ООН признала расстрел российских военнопленных солдатами Вооруженных сил Украины военным преступлением. Об этом сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине

Зафиксировала ряд очевидных нарушений со стороны украинских солдат. Часть из них была квалифицирована как неизбирательные нападения, а два инцидента названы военными преступлениями, «когда российские военнопленные были застрелены, ранены и подвергнуты пыткам».

Напомним, в начале февраля в интернете получил распространение видеоролик, запечатлевший как человек в форме ВСУ по-украински спрашивает пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него. В ООН признали это видео подлинным.

Кроме того, видео расстрела российских солдат украинскими военными было опубликовано и в ноябре минувшего года.

Плюс ко всему, официальный представитель ООН Марта Уртадо заявляла, что в руках УВКПЧ есть и другое видео, на котором украинский солдат признается в убийстве и пытается оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были сотрудниками частной военной компании «Вагнер». Уртадо признала, что его действия неправомерны с точки зрения международного гуманитарного права, напоминает «Лента».

«Комиссия рекомендует расследовать все нарушения и преступления и привлекать виновных к ответственности либо на национальном, либо на международном уровне, – заявили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. – Она призывает к всеобъемлющему подходу к ответственности, который включает как уголовную ответственность, так и право жертв на установление истины, возмещение ущерба и неповторение».

Женева, Мирослава Мельник

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